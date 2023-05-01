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Екс-нардепа від ОПЗЖ Волошина судитимуть за держзраду, йому загрожує 15 років в'язниці

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 10:30
Екс-нардепа від ОПЗЖ Волошина судитимуть за держзраду, йому загрожує 15 років в'язниці Фото: Олег Волошин (facebook com)
Автор: Марія Кучерявець

Колишньому нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину, який втік до Росії, загрожує до 15 років в'язниці. Він постане перед судом за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР і СБУ.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинувальний акт направлено до суду", - заявили в ДБР.

Вказано, що Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина.

Так, протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України

На підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями ККУ:

  • ​ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ​ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.

Зокрема, перебуваючи у лавах ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій "ЛДНР".

Окрім держзради, екс-нардеп обвинувачується у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року скеровано до суду.

За даними правоохоронців, напередодні повномасштабного вторгнення Волошин втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 24 лютого 2023 року Верховна рада позбавила Олега Волошина депутатського мандата.

Також ми писали, що екс-нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили підозру в державній зраді.

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