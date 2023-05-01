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Чекаємо на "коаліцію CV90". Резніков про результати розмови з міністром оборони Швеції

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Понеділок 01 травня 2023 17:24
Чекаємо на "коаліцію CV90". Резніков про результати розмови з міністром оборони Швеції Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 1 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Швеції Полом Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова у Twitter.

"Вдячний моєму другу, міністру оборони Швеції Полу Джонсону за непохитну та постійну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили подальші кроки щодо зміцнення потенціалу української армії.

"З нетерпінням чекаємо на плідну "Коаліцію CV90", - додав Резніков.

Нагадаємо, що уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Норвегії розглядає можливість передати Україні CV 9030N (Strf 9030) - експортний варіант сімейства бойових машин CV90, розроблений на замовлення Збройних сил Норвегії.

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