РФ посилила обстріли прикордоння Чернігівської області: в ОВА розповіли про атаки за тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

Росіяни за минулий тиждень 72 рази обстріляли Чернігівську область. Було зафіксовано 493 вибухи.

Внаслідок ворожих обстрілів було зруйновано вісім приватних будинків, а також чимало господарських споруд та сільгосптехніки. На жаль, одна людина та ще три зазнали поранень.

Окрім того, понад 300 абонентів у Новгород-Сіверському районі наразі без електропостачання.

Чаус також повідомив, що за останній тиждень з прикордонних населених пунктів виїхало понад 300 осіб, з них більше 80 дітей. За його словами більшість людей виїздить самостійно. Проте органи місцевого самоврядування та виконавчої влади допомагають з транспортуванням та розселенням всім, хто звертається.

Наразі влада працює над питанням облаштування місць компактного проживання для переміщених осіб.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомляли, що у квітні Росія найчастіше атакувала Сумську область.

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