ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з артилерії обстріляли село під Бериславом: пошкоджено з десяток будинків

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 01 травня 2023 16:06
Росіяни з артилерії обстріляли село під Бериславом: пошкоджено з десяток будинків Ілюстративне фото: росіяни з артилерії обстріляли село під Бериславом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли село Тягинка Херсонської області з артилерії. Вони цілили по оселях мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено з десяток житлових будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу загарбники випустили 163 снаряди по Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а дитина отримала поранення.

РБК-Україна також повідомляло, що з села Кізомис, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, евакуювали всіх дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним