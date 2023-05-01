Росіяни з артилерії обстріляли село під Бериславом: пошкоджено з десяток будинків
Ілюстративне фото: росіяни з артилерії обстріляли село під Бериславом (Getty Image)
Російські військові обстріляли село Тягинка Херсонської області з артилерії. Вони цілили по оселях мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено з десяток житлових будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу загарбники випустили 163 снаряди по Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а дитина отримала поранення.
РБК-Україна також повідомляло, що з села Кізомис, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, евакуювали всіх дітей.
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