ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області закриють доступ до моря і в ліс, - Кім

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 01 травня 2023 15:54
У Миколаївській області закриють доступ до моря і в ліс, - Кім Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миколаївській області доступ до морських пляжів і в ліси заборонять через загрозу мін. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", - сказав Кім.

Він також уточнив, що на тих територіях, де не відбувалися бойові дії та немає загрози мінування, відпочинок дозволять.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі не буде цьогорічного пляжного сезону через мінну загрозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Миколаївська область Війна Росії проти України Виталий Ким
NEWS
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним