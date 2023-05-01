У Миколаївській області закриють доступ до моря і в ліс, - Кім
У Миколаївській області доступ до морських пляжів і в ліси заборонять через загрозу мін. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", - сказав Кім.
Він також уточнив, що на тих територіях, де не відбувалися бойові дії та немає загрози мінування, відпочинок дозволять.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі не буде цьогорічного пляжного сезону через мінну загрозу.
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