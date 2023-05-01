Росіяни обстріляли освітній заклад у Чернігівській області: загинула дитина

Російські окупанти обстріляли Чернігівську область та влучили в освітній заклад, який не працює. При цьому через атаку загинула дитина, яка знаходилась неподалік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік", - написав він.

При цьому інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, за минулий тиждень росіяни посилили обстріли прикордоння Чернігівської області.

Окрім того, сьогодні окупанти вже обстрілювали прикордонні області України, внаслідок чого виникла пожежа у старій будівлі церкви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.