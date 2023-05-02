Ракетный удар по Павлограду и США готовят новый пакет помощи для ВСУ: новости за 1 мая

Война России против Украины: последние новости

В результате ракетного удара по Павлограду погибли два человека, - Зеленский

Российские военные ночью,1 мая, выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. В результате ракетного удара погибли два человека.

"Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух человек, совсем молодых парней", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Еще сорок человек получили ранения в результате удара армии РФ.

США передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет, - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Кроме этого, по его словам, вскоре Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи.

Ждем "коалиции CV90". Резников о результатах разговора с министром обороны Швеции

В понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Швеции Полом Джонсоном.

"Благодарю моего друга, министра обороны Швеции Пола Джонсона за непоколебимую и постоянную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили дальнейшие шаги по укреплению потенциала украинской армии.

"С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", - добавил Резников.

Территория всеобъемлющего рабства. Данилов объяснил, почему РФ должно исчезнуть в современном виде

Россия должна перестать существовать в современном виде и в современных границах, ведь это территория всеобъемлющего рабства, которой руководят лица с психическими расстройствами.

"Там, где судьба Украины пересекается с Россией, - это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий. Все, чего касается Россия, превращается в смерть, гниль и грязь", - написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Николаевской области закроют доступ к морю и в лес, - Ким

В Николаевской области доступ к морским пляжам и в леса запретят из-за угрозы мин. Внутренние водоемы останутся открытыми.

"В Николаевской области доступ к пляжам Черного моря и лесам будет запрещен военными из-за минной угрозы, и я с этим соглашаюсь. Но внутренние водоемы области будут доступны для отдыха летом", - сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Болгария может не использовать санкции против РФ, введенные ЕС. Начато расследование

Прокуратура Болгарии начало расследование по факту того, как правительство страны применяет санкции ЕС против России.

Так, поводом к соответствующему расследованию стало заявление депутата болгарского парламента Деляна Добрева о том, что "миллионы российских олигархов отмываются через банк в Болгарии", при этом он не назвал какой именно банк подразумевает. Через день прокуратура сообщила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать дело.

"Прокуратура спрашивает у Совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по российским санкциям), информацию о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями", - говорится в заявлении прокуратуры.

В Британии заговорили об "экономическом Рамштайне", чтобы "задушить военную машину" Путина

В парламенте Британии предложили консолидировать усилия в контексте санкций против России, не имевших такого большого влияния на российскую экономику, как ожидали западные страны. Там предложили создать так называемый "экономический Рамштайн" для "борющихся за свободу Украины".

С такой инициативой глава комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс выступила после того, как изучила ряд цифр, показывающих, что санкции "не имели такого большого влияния на экономику России, как рассчитывали западные страны".

"Эти очень подробные данные еще больше подтверждают необходимость "экономического Рамштайна" борющихся за свободу Украины", - отметила она.

Экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина будут судить за госизмену, ему грозит 15 лет тюрьмы

Бывшему нардепу от бежавшего в Россию запрещенной ОПЗЖ Олегу Волошину грозит до 15 лет тюрьмы. Он предстанет перед судом за государственную измену

"Работники ГБР завершили досудебное расследование по подозреваемому в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину. Обвинительный акт направлен в суд", - заявили в ГБР.

Указано, что Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной рады Украины ІХ созыва Олега Волошина.

Папа Франциск рассказал о секретной миссии по Украине и помощи в возвращении детей

Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Он также готов помочь вернуть украинских детей, насильственно вывезенных на территорию в России.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее", - сказал Папа Римский журналистам во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.

По его словам, мир всегда достигается открытием каналов. "Вы никогда не сможете достичь мира из-за закрытия... Это непросто", - сказал он.