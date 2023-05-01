Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинок та лінії електропередач

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих на зараз", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російські військові вночі, 1 травня, випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких - діти.

Нагадаємо, вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збила 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Імовірно, це були Х-101/555.

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