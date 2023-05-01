ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинок та лінії електропередач

Новость на русском →
Нікополь, Понеділок 01 травня 2023 17:46
Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено будинок та лінії електропередач Фото: Обстріл Нікополя (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 1 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих на зараз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено 1 приватний будинок, 1 господарчу споруду. Пошкоджено лінії електропередач.

"Фахівці працюють над їх відновленням", - додав мер міста.

Як повідомлялось, російські військові вночі, 1 травня, випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких - діти.

Нагадаємо, вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збила 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Імовірно, це були Х-101/555.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним