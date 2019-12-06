Рада отказалась увольнять Яременко, а в Одессе увеличилось количество погибших: новости за 5 декабря

Коллаж РБК-Украина

ВР провалила голосование за отставку главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко, количество жертв в результате пожара в Одессе увеличилось, в Украине введут новый вид коммунальных тарифов. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 декабря, - в материале РБК-Украина

Рада отказалась увольнять Яременко

Верховная рада Украины отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко. В Раде объяснили провал голосования.

Яременко написал заявление об отставке после того,как оказался в центре скандала- во время заседания в Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Количество жертв в результате пожара в Одессе увеличилось

После ликвидации пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили в руинах здания тело женщины.

Напомним, по последним данным, количество пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 30 человек. При этом более 10 человек считаются пропавшими без вести. Еще одна девушка скончалась в больнице еще в среду - это 16-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко.

Полиция назвала две версии пожара в Одессе.

Украина построит стену на Донбассе в случае провала саммита 9 декабря, - Ермак

Украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе. Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Reuters.

По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

Труба: к прослушке в кабинете причастен сотрудник ГБР

К установке прослушки в кабинете директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы причастен действующий сотрудник бюро. Об этом сам Труба заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Труба отказался называть фамилию сотрудника, который, по его мнению, причастен к прослушке.

В Раде подрались депутаты

В сессионном зале произошла драка между депутатами.Подрались нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

Как оказалось, причиной конфликта стало оскорбление в закрытом чате нардепа Ирины Верещук.

МИД предлагает запретить поездки в Россию по внутренним паспортам

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря МИД Андрея Зайца.

По его словам, на рассмотрение правительства подготовили предложения о пересечении границы с Российской Федерацией только по заграничным паспортам.

Лукашенко: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

При этом Лукашенко назвал Россию братской страной.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.

В Украине введут новый вид коммунальных тарифов: за что придется доплатить

В Украине введут новый вид тарифа на холодную воду. Пока что это коснется только жителей Киева, которые обслуживаются "Киевводоканалом". С января 2020 года жителям многоквартирных домов придется платить взносы за обслуживание домовых счетчиков на воду.

Перенос Рождества в Украине: принято окончательное решение

Рождество в Украине не будет переноситься с 7 января на 25 декабря. Православные христиане в нашей стране еще к этому не готовы. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний, который ранее говорил, что верующие могут отмечать праздник 25 декабря.

Скандал с Cosmopolitan: зам главного редактора журнала уволена

Заместителя главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгению Плихину, которая угодила в скандал из-за своей публикации о похоронах сотрудников СБУ, уволили с занимаемой должности.

Скандал разгорелся 4 декабря, после того, как девушка опубликовала на своих страницах в социальных сетях саркастичный пост о пышных похоронах. Выяснилось, что речь шла о прощании с полковником Центра Специальных Операций "Альфа" Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Биатлонистка Джима принесла Украине первую медаль сезона

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде.

Несмотря на сильный ветер, Джима смогла закрыть все 20 мишеней, ставши единственной из сотни стартовавших биатлонисток. Украинка уступила лишь француженке Жюстин Бреза, отстав от нее на 11 секунд.