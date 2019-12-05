Труба: к прослушке в кабинете причастен сотрудник ГБР

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Труба отказался называть, кого именно подозревает

К установке прослушки в кабинете директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы причастен действующий сотрудник бюро. Об этом сам Труба заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Труба отказался называть фамилию сотрудника, который, по его мнению, причастен к прослушке.

"К этому причастен действующий сотрудник ГБР, я в этом уверен", - заявил он.

Труба также выразил сомнения, что этот сотрудник будет в будущем привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, ранее Труба заявлял, что к прослушке в его кабинете не был причастен ни один правоохранительный орган. Он также уверен, что четко знает, сколько прослушка находилась в его кабинете, но не хочет говорить, так как это может негативно повлиять на сбор доказательств. При этом он отметил, что кабинет прослушивали более трех месяцев.

Прослушку в кабинете Трубы обнаружили в сентябре. Средства негласного сбора информации нашли в вентиляционной системе во время проветривания. В бюро отмечали, что прослушивание кабинета директора могло навредить расследованию ряда резонансных дел.