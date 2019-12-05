ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Труба: к прослушке в кабинете причастен сотрудник ГБР

Новости » Политика     05.12.2019 - 12:47
Труба: к прослушке в кабинете причастен сотрудник ГБР
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Труба отказался называть, кого именно подозревает

К установке прослушки в кабинете директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы причастен действующий сотрудник бюро. Об этом сам Труба заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Труба отказался называть фамилию сотрудника, который, по его мнению, причастен к прослушке.

"К этому причастен действующий сотрудник ГБР, я в этом уверен", - заявил он.

Труба также выразил сомнения, что этот сотрудник будет в будущем привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, ранее Труба заявлял, что к прослушке в его кабинете не был причастен ни один правоохранительный орган. Он также уверен, что четко знает, сколько прослушка находилась в его кабинете, но не хочет говорить, так как это может негативно повлиять на сбор доказательств. При этом он отметил, что кабинет прослушивали более трех месяцев.

Прослушку в кабинете Трубы обнаружили в сентябре. Средства негласного сбора информации нашли в вентиляционной системе во время проветривания. В бюро отмечали, что прослушивание кабинета директора могло навредить расследованию ряда резонансных дел.

ГБР разоблачило сотрудников СБУ на вымогательстве и незаконной слежке
Новости Украины прослушкаРоман ТрубаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь