Яременко уходит с поста главы комитета ВР по внешней политике

Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина)

Он заявил, что передаст заявление главе ВР после решения фракции "Слуга народа"

Народный депутат Богдан Яременко уходит с поста главы комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Яременко в Facebook.

По его словам, он передаст заявление главе Верховной рады после того, как решение о его отставке примет фракция партии "Слуга народа".

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня... и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий главы комитета", - написал Яременко.

При этом он отметил, что позже опубликует фотокопию своего заявления об увольнении.

"Написать напишу. Но, передам главе Верховной рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - отметил нардеп.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в ходе заседания ВР вел переписку с девушкой из сферы интимных услуг. Журналисты сфотографировали переписку парламентария и обнародовали в интернете, но сам нардеп все отрицал. Яременко подчеркивал, что специально все подстроил, чтобы "спровоцировать непрофессиональных журналистов".

Добавим также, к спикеру парламента Дмитрию Разумкову уже обратились представители СМИ с просьбой вынести на голосование вопрос о лишении народного избранника Яременко мандата.