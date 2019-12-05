Рада отказалась увольнять Яременко

Фото: Богдан Яременко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагалось назначить главой комитета Елизавету Ясько

Верховная рада Украины отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы провалили соответствующий проект постановления №2534 "О внесении изменений в постановление Верховной рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной рады девятого созыва". За него проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

"Отозвать Яременко Богдана Васильевича от должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно поданному им заявлению; выбрать Ясько Елизавету Алексеевну - народный депутат Украины, фракция политической партии "Слуга народа", председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив ее от обязанностей члена этого комитета", - говорится в тексте постановления.

Подчеркнем, возмущение в сессионном зале вызвало то, что одним проектом постановления предлагалось уволить Яременко и назначить Ясько. Нардепы поддерживали увольнение Яременко, однако требовали отдельного голосования за назначение главы комитета.

Напомним, 2 декабря фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост нового главы комитета по вопросам внешней политики. Так, решением фракции новым главой избрана Лиза Ясько.

Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой пленарной неделе анонсировал, что Верховная рада проголосует за отставку народного депутата Богдана Яременко с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики 15 ноября. Однако голосование так и не состоялось.

Подчеркнем, сам Яременко еще 1 ноября сообщил, что написал заявление об отставке. Глава комитета заявил, что передаст заявление спикера парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа".

Так, народный депутат оказался в центре скандала, когда во время заседания в Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.