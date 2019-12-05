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Отставка Яременко: в Раде объяснили провал голосования

Новости » Политика     05.12.2019 - 19:30
Отставка Яременко: в Раде объяснили провал голосования
Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина)

По словам Фролова, 4 декабря регламентный комитет единогласно поддержал постановление об увольнении Яременко

В регламентном комитете не исключают, что в Верховную раду внесут новое постановление об увольнении Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава подкомитета комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины, депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

По его словам, 4 декабря регламентный комитет единогласно поддержал это постановление.

"Я могу сказать, в связи с этим решением Богдан Яременко остается главой комитета. То есть все остается так, как есть. А регламентный комитет уже определился. Процедура остается. Вчера регламентный комитет единогласно поддержал это постановление, комитет подал это постановление, она не была принята. Далее можно внести новое постановление, я не знаю", - заявил Фролов.

По его словам, отдельного решения фракции о ситуации с провалом голосования по замене Яременко пока нет.

По словам депутата от фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева, решение о назначении Лизы Ясько главой комитета нужно было выносить в зал отдельно. По мнению депутата процедура выдвижения кандидата на должность главы комитета не была достаточно демократичной.

"Была внутренняя дискуссия относительно процедуры определения нового главы и его кандидатуры. Процедура по мнению некоторых коллег была запутанной и, возможно, не соответствовала демократическим стандартам. Я также считаю, что нужно было бы проголосовать отдельно за два решения. Я убежден, что мы обязательно вернемся к этому вопросу - с этой кандидатурой, или с другой. Этот вопрос будет решен", - прокомментировал он.

В то же время, депутат Павел Фролов также подтвердил, что кандидатура Лизы Ясько на должность главы по вопросам внешней политики имела поддержку президента.

"По фракции - у нас было праймериз. Мы начали выбирать (главу комитета по вопросам внешней политики - ред.), хотя такой практики, в Верховной раде за все время существования не было, чтобы выбирали члены фракции. Вообще-то, если наша фракция и мы входим в одну политическую силу с президентом, а ответственный за внешнюю политику президент, то вообще то имел бы свое слово сказать.. Но так в принципе и получилось, но уже после того, как у нас состоялось это голосование ( за кандидатуру главы комитета на заседании фракции - ред.)", - добавил он.

Напомним, 5 декабря Рада отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко.

2 грудня фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою на пост нового глави комітету з питань зовнішньої політики. Так, рішенням фракції новим главою обрано Лізу Ясько.

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