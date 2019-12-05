Полиция назвала две версии пожара в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Пожар в одесском колледже мог произойти из-за неисправности электропроводки или умышленного поджога

Полицейские рассматривают две версии пожара в Одессе - возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что по этому делу уже опрошены 44 человека.

"Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые меры и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в нем виноват", - сообщил он.

В настоящее время работа по ликвидации последствий пожара продолжается.

РБК-Украина писало, что сегодня вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидации последствий пожара.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцем и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семь и быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к пожару в колледже.

Отметим, пожар в одесском колледже произошел вчера. В результате происшествия пострадали 29 человек. Кроме того, одна из пострадавших студенток скончалась в больнице.