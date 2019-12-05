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Количество жертв в результате пожара в Одессе увеличилось

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 20:15
Количество жертв в результате пожара в Одессе увеличилось
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В здании обнаружили тело женщины

После ликвидации пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили в руинах здания тело женщины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, разбор завалов на этом месте тут же приостановили, и на данный момент там ведутся следственные действия.

Останки были сфотографированы. Их расположение нанесли на схему, после чего забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей пока не установлена.

Напомним, по последним данным, количество пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 30 человек. При этом 14 человек считаются пропавшими без вести.

Отметим, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара, изначально считалось, что один человек погиб. СМИ сообщали, что погибла преподаватель колледжа, однако позже уточнили, что погибшей оказалась 17-летняя студентка учебного заведения.

По факту пожара полиция открыла уголовное дело. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности.

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