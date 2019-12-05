Количество пострадавших из-за пожара в Одессе снова возросло

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Судьба 14 человек остается неизвестной

Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению предполагаемого места нахождения 14 человек.

"В результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 лицо выписано) и судьба 14 человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Также всего с начала разборки завала вывезено 10 м.куб. строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 м.куб. воды.

Отметим, что всего к работам привлечено 37 ед. техники и 170 человек. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

РБК-Украина писало, что вчера в 10 утра в одесском колледже произошел пожар, который до сих пор не потушили до конца. Кроме того, были опубликованы фото и видео с места происшествия.

Напомним, что во время пожара не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений.