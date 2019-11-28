Нормандская встреча: что известно о саммите четырех лидеров

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Участие в нормандском саммите подтвердили все стороны переговоров

9 декабря в Париже запланирован саммит глав Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне лидеров государств состоится впервые после трехлетнего перерыва. Как проходит подготовка к переговорам, ожидания от саммита и позиция участников - в материале РБК-Украина.

Где и когда состоится саммит нормандской четверки

Дата переговоров в нормандском формате была окончательно согласована представителями всех стран-участниц - 9 декабря 2019. Встреча на высшем уровне пройдет в столице Франции.

Основной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно “формуле Штайнмайера”, обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

Прошлая встреча глав государств и правительств состоялась в Берлине три года назад. 19 октября 2016 были достигнуты договоренности о разведении сил на трех участках линии разграничения и подтверждена “формула Штайнмайера”. Однако данные переговоры оказались малорезультативными, процесс разведения войск был сорван. После этого совместные встречи лидеров нормандской четверки не проводились.

Подготовка к нормандскому саммиту 2019

1 октября 2019 года в Минске участники трехсторонней контактной группы подписали “формулу Штайнмайера". Она подразумевает введение особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей после вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

В июне 2019 года были отведены войска на линии разграничения в Станице Луганской. После нескольких попыток срыва процесса разведения и акций протеста в октябре-ноябре состоялся отвод украинских войск и незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" в Золотом и Петровском.

Таким образом, Украина выполнила все условия для “разблокировки” дальнейших переговоров в нормандском формате, выдвинутые ранее российской стороной. Лидеры Франции и Германии отметили наличие всех предпосылок для проведения очередной встречи по урегулированию ситуации на Донбассе. Последней свое участие в саммите подтвердила Россия.

В рамках нормандских переговоров 9 декабря может состояться личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Помощник главы РФ Юрий Ушаков допускает вероятность разговора тет-а-тет, поскольку президенты будут находиться в одном помещении на протяжении саммита.

Ожидания Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что от предстоящих переговоров в нормандском формате ждет решения четырех ключевых вопросов.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Среди них:

получение списка украинских пленных, находящихся в “Л/ДНР”, со сроками их возврата;

достижение перемирия на Донбассе;

передача Украине контроля над границей Украина - Россия.

Украина будет добиваться возможности проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.

Глава государства отметил, что вопрос о возврате оккупированных регионов должен быть решен с реальным результатом.

"Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками", - заявил президент.

По словам Зеленского, на саммите также будет обсуждаться вопрос дальнейшего вывода российских войск. Президент настаивает, что вооруженные формирования должны покинуть Донбасс до проведения местных выборов.

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил о готовности Украины к компромиссу на переговорах нормандской четверки. "Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы давно ждут", - сообщил Пристайко.

Вместе с тем руководитель Министерства иностранных дел подчеркнул, что позиция Украины о недопустимости ведения переговоров с “Л/ДНР” останется в силе и после нормандских переговоров.

Позиция России

В процессе подготовки к саммиту российская сторона выдвигала условие о выполнении разведения войск по всей линии разграничения в ближайшее время.

Также президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продления срока действия закона об особом статусе Донбасса (истекает 31 декабря 2019) и согласовании его с представителями незаконных формирований “Л/ДНР”. По мнению президента РФ, данный вопрос является ключевым и без его решения он не видит смысла в нормандском формате.

Видео: Заявление Путина о нормандском саммите (YouTube/Россия 24)

18 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил участие России в предстоящих переговорах и заявил, что все условия для встречи в Париже сформированы.

Возможные итоги переговоров в Кремле отказались прогнозировать. По мнению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, "не стоит ни завышать, ни занижать ожидания".

Позиция Франции и Германии

Инициатором встречи нормандской четверки в Париже стал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский лидер отметил значительное продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и выполнение Украиной всех условий для продолжения переговоров.

По мнению Макрона, саммит 9 декабря даст начало новому этапу в реализации минских договоренностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила готовность к участию в нормандском саммите. В ходе обсуждения с президентом РФ Путиным предстоящих переговоров Меркель отметила важность полного соблюдения минских соглашений 2015 года и других договоренностей, которые направлены на содействие урегулированию конфликта на востоке Украины.

Также стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса для Донбасса в законодательстве Украины.