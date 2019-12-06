Рада відмовилася звільняти Яременко, а в Одесі збільшилася кількість загиблих: новини за 5 грудня

Колаж РБК-Україна

ВР провалила голосування за відставку голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка, кількість жертв в результаті пожежі в Одесі збільшилася, в Україні введуть новий вид комунальних тарифів. Детальніше про те, що сталося у четвер, 5 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада відмовилася звільняти Яременка

Верховна рада України відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременку. У Раді пояснили провал голосування.

Яременко написав заяву про відставку після того, як опинився у центрі скандалу- під час засідання у Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.

Кількість жертв в результаті пожежі в Одесі збільшилася

Після ліквідації пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники виявили в руїнах будівлі тіло жінки.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30 осіб. При цьому більше 10 осіб вважаються зниклими безвісти. Ще одна дівчина померла в лікарні ще в середу - це 16-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко.

Поліція назвала дві версії пожежі в Одесі.

Україна побудує стіну на Донбасі у разі провалу саміту 9 грудня, - Єрмак

Українська влада в разі провалу нормандської зустрічі і мінського процесу готова будувати стіну на Донбасі. Про це в лондонському Chatham House заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає Reuters.

За його словами, якщо Росія не погодиться на домовленості про припинення вогню та обмін полоненими, "в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватися".

Труба: до прослуховування в кабінеті причетний співробітник ДБР

До установки прослуховування в кабінеті директора Держбюро розслідувань (ДБР) Романа Труби причетний чинний співробітник бюро. Про це сам Труба заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час Труба відмовився називати прізвище співробітника, який, на його думку, причетний до прослуховування.

У Раді побились депутати

У сесійній залі сталась бійка між депутатами. Побилися нардепи від "Слуги народу" Гео Лерос і Максим Бужанський.

Як виявилося, причиною конфлікту стало образа в закритому чаті нардепа Ірини Верещук.

МЗС пропонує заборонити поїздки до Росії за внутрішніми паспортами

Міністерство закордонних справ (МЗС) пропонує заборонити громадянам України їздити до Росії за внутрішніми паспортами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря МЗС Андрія Зайця.

За його словами, на розгляд уряду підготували пропозиції про перетин кордону з Російською Федерацією тільки за закордонними паспортами.

Лукашенко: Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто в Білорусі не збирається здавати незалежність і суверенітет країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "БЕЛТА".

При цьому Лукашенко назвав Росію братською країною.

Раніше прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що Білорусь підпише дорожні карти щодо інтеграції з Росією тільки при врахуванні своїх інтересів.

В Україні введуть новий вид комунальних тарифів: за що доведеться доплатити

В Україні введуть новий вид тарифу на холодну воду. Поки що це торкнеться тільки жителів Києва, які обслуговуються "Київводоканалом". З січня 2020 року мешканцям багатоквартирних будинків доведеться платити внески за обслуговування будинкових лічильників на воду.

Перенесення Різдва в Україні: прийнято остаточне рішення

Різдво в Україні не буде переноситися з 7 січня на 25 грудня. Православні християни в нашій країні ще до цього не готові. Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній, який раніше говорив, що віруючі можуть відзначати свято 25 грудня.

Скандал з Cosmopolitan: заступника головного редактора звільнено

Заступника головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгену Пліхіну, яка потрапила в скандал через свою публікацію про похорон співробітників СБУ, звільнено із займаної посади.

Скандал розгорівся 4 грудня, після того, як дівчина опублікувала на своїх сторінках у соціальних мережах саркастичний пост про пишний похорон. З'ясувалося, що мова йшла про прощання з полковником Центру Спеціальних Операцій "Альфа" Денисом Волочаєвим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Біатлоністка Джима принесла Україні першу медаль сезону

Українська біатлоністка Юлія Джима посіла друге місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Остерсунді.

Незважаючи на сильний вітер, Джима змогла закрити всі 20 мішеней, ставши єдиною з сотні біатлоністок. Українка поступилася лише француженці Жюстін Бреза, відставши від неї на 11 секунд.