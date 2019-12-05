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Украина "построит стену" на Донбассе в случае провала саммита 9 декабря, - Ермак

Новости » Политика     05.12.2019 - 13:56
Украина "построит стену" на Донбассе в случае провала саммита 9 декабря, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (twitter.com/bohdannews)

Ермак допускает строительство стены, если Россия не пойдет на договоренности

Украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы "строить стену" на Донбассе. Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Reuters.

По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - добавил он и назвал минские соглашения устаревшими.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе. При этом он в очередной раз отметил, что основным элементом урегулирования остается прямой диалог между Киевом и оккупированными районами.

Кроме того, сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский на нормандской встрече в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложит заменить представителей "ЛДНР" в контактной группе.

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