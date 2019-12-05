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Биатлонистка Джима принесла Украине первую медаль сезона

Новости » Спорт     05.12.2019 - 20:36
Биатлонистка Джима принесла Украине первую медаль сезона
Фото: Юлия Джима (biathlon.com.ua)

Джима стала единственной биатлонисткой, закрывшей все 20 мишеней

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.

Несмотря на сильный ветер, Джима смогла закрыть все 20 мишеней, ставши единственной из сотни стартовавших биатлонисток. Украинка уступила лишь француженке Жюстин Бреза, отстав от нее на 11 секунд. Третье место на пьедестале заняла еще одна французская биатлонистка Жюлия Симон. У обеих француженок по два промаха.

"Очень рада тому, что финишировала второй. Для меня сейчас серебро на вес золота. Еще четыре нуля - это бывает редко, но каждый год", - сказала Джима.

Также в зачетной зоне финишировали еще три украинки. Дарья Блашко заняла 21-е место, Вита Семеренко - 28-е, а Анастасия Меркушина пришла на финиш 31-й.

Напомним, в прошлом сезоне Джима также стартовала с медали на первом этапе Кубка мира. В словенском Поклюке она выиграла "золото" индивидуальной гонки.

Также РБК-Украина писало, что украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора могут сразиться за временный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Поединок может состояться 8 февраля в Манчестере.

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