Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении, а Медведчуку избрали новую меру пресечения: новости за 2 ноября

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении, нардепу Виктору Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу". Подробнее о том, что произошло во вторник, 2ноября - в материале РБК-Украина.

Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную раду.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Андрей Таран уступит место Алексею Резникова из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы.

Любченко и Уруский подали в отставку: комитет Рады принял решение

Министр экономики Украины Любченко Алексей подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады.

Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной раде принять заявление об увольнении Любченко. Такое же решение приняли и в отношении министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который подал в отставку накануне.

Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Верховная рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Документ поддержали 273 депутата.

За фальшивые COVID-сертификаты будет уголовная ответственность: какие размеры штрафов

Верховная рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Документ в первом чтении поддержали 282 депутата.

Правительственным проектом закона №6084 предусмотрено:

установление ответственности за использование лицом заведомо поддельных документов в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.

в виде штрафа или ограничение свободы на срок до двух лет. установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений к медицинской документации в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

заведомо ложных сведений к медицинской документации в виде штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет. установление ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"

Печерский районный суд Киеве избрал новую меру пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по так называемому "крымскому делу". В частности, теперь на него возложены обязательства сдать загранпаспорт, носить браслет и являться по первому требованию следователя, прокурора или суда.

Это решение касается "крымского дела", в котором Медведчук подозревается в государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей. Новая мера пресечения не означает, что нардеп избавился от ареста, поскольку до сих пор находится под круглосуточным домашним арестом по делу о госизмене и контрабанде угля с оккупированного Донбасса.

Боевики на Донбассе убили украинского военного

Во вторник, 2 ноября, на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын.", - говорится в сообщении 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатского легиона.

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

Во вторник, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.

Сообщается, что поставки начались в 14:00 по Минску (13:00 по Киеву) в рамках договора об оказании аварийной помощи. Белорусская сторона должна передать в энергосистему Украины 500 МВт электроэнергии.

Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в розыск

Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск. Ему инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса. Согласно данным МВД, Галантерник скрывается от органов досудебного расследования с августа 2021 года. Его подозревают в создании преступной организации, присвоении и завладении имуществом, отмывании денег и злоупотреблении властью.

Напомним, Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.

Появились спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной

Появились спутниковые снимки, которые подтверждают скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной. Их опубликовало издание Politico. Спутниковые снимки были сделаны Maxar Technologies 1 ноября и переданы Politico.

Они показывают скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Также, согласно новому анализу Jane's, войска РФ обнаружены в районе вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины - туда переместили технику 4-й танковой дивизии России.

Фатальный проигрыш. "Динамо" вновь минимально уступило "Барселоне" в ЛЧ

Киевское "Динамо" минимально уступило и во втором матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов - 0:1. Киевляне остаются на последнем месте, тогда как каталонцы поднялись на второе место в группе E.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Ливни накроют Украину: каким областям сегодня не повезет с погодой

Погода в Украине в ближайшие сутки испортится почти во всех областях страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и дожди – от умеренных до сильных ливней.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в среду, 3 ноября, читайте в материале Styler.