Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении, а Медведчуку избрали новую меру пресечения: новости за 2 ноября

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении, нардепу Виктору Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу". Подробнее о том, что произошло во вторник, 2ноября - в материале РБК-Украина.
Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную раду.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Андрей Таран уступит место Алексею Резникова из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы.
Любченко и Уруский подали в отставку: комитет Рады принял решение
Министр экономики Украины Любченко Алексей подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады.
Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной раде принять заявление об увольнении Любченко. Такое же решение приняли и в отношении министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, который подал в отставку накануне.
Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении
Верховная рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.
Документ поддержали 273 депутата.
За фальшивые COVID-сертификаты будет уголовная ответственность: какие размеры штрафов
Верховная рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Документ в первом чтении поддержали 282 депутата.
Правительственным проектом закона №6084 предусмотрено:
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Печерский районный суд Киеве избрал новую меру пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по так называемому "крымскому делу". В частности, теперь на него возложены обязательства сдать загранпаспорт, носить браслет и являться по первому требованию следователя, прокурора или суда.
Это решение касается "крымского дела", в котором Медведчук подозревается в государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей. Новая мера пресечения не означает, что нардеп избавился от ареста, поскольку до сих пор находится под круглосуточным домашним арестом по делу о госизмене и контрабанде угля с оккупированного Донбасса.
Боевики на Донбассе убили украинского военного
Во вторник, 2 ноября, на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев. Он получил несовместимые с жизнью ранения.
"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын.", - говорится в сообщении 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатского легиона.
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину
Во вторник, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.
Сообщается, что поставки начались в 14:00 по Минску (13:00 по Киеву) в рамках договора об оказании аварийной помощи. Белорусская сторона должна передать в энергосистему Украины 500 МВт электроэнергии.
Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в розыск
Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск. Ему инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса. Согласно данным МВД, Галантерник скрывается от органов досудебного расследования с августа 2021 года. Его подозревают в создании преступной организации, присвоении и завладении имуществом, отмывании денег и злоупотреблении властью.
Напомним, Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.
Появились спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной
Появились спутниковые снимки, которые подтверждают скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной. Их опубликовало издание Politico. Спутниковые снимки были сделаны Maxar Technologies 1 ноября и переданы Politico.
Они показывают скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Также, согласно новому анализу Jane's, войска РФ обнаружены в районе вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины - туда переместили технику 4-й танковой дивизии России.
Фатальный проигрыш. "Динамо" вновь минимально уступило "Барселоне" в ЛЧ
Киевское "Динамо" минимально уступило и во втором матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов - 0:1. Киевляне остаются на последнем месте, тогда как каталонцы поднялись на второе место в группе E.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Ливни накроют Украину: каким областям сегодня не повезет с погодой
Погода в Украине в ближайшие сутки испортится почти во всех областях страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и дожди – от умеренных до сильных ливней.
Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в среду, 3 ноября, читайте в материале Styler.