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Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 17:43
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину Фото: Беларусь начала поставки электроэнергии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram белорусского Министерства энергетики.

Сообщается, что поставки начались в 14:00 по Минску (13:00 по Киеву) в рамках договора об оказании аварийной помощи. Белорусская сторона должна передать в энергосистему Украины 500 МВт электроэнергии.

Примечательно, что в данном случае о долгосрочных коммерческих контрактах речь не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00 по Минску.

РБК-Украина обратилось за комментарием в "Укрэнерго", и украинская сторона подтвердила эту информацию.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но отметил, что для этого должна быть сильно холодная зима.

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