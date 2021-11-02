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Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в розыск

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Вторник 02 ноября 2021 15:18
Одесский бизнесмен Галантерник объявлен в розыск Фото: бизнесмен Владимир Галантерник (facebook com public od ua)
Автор: Юлия Бойко

Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск. Ему инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу розыска МВД.

Согласно данным МВД, Галантерник скрывается от органов досудебного расследования с августа 2021 года. Его подозревают в создании преступной организации, присвоении и завладении имуществом, отмывании денег и злоупотреблении властью.

Напомним, Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.

Отметим, Галантерник владеет одесскими рынками "Привоз" и "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательным комплексом "Аркадия Сити", бутик-отелем De Paris и другими бизнес-активами.

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Министерство внутренних дел Украины
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