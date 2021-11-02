Фатальный проигрыш. "Динамо" вновь минимально уступило "Барселоне" в ЛЧ

Киевское "Динамо" минимально уступило и во втором матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов - 0:1. Киевляне остаются на последнем месте, тогда как каталонцы поднялись на второе место в группе E.

Первый опасный момент возник уже на 3-й минуте у ворот "Динамо". Депай продрался в штрафной сквозь защитников и пробивал, но под мяч бросился Забарный, заблокировав выстрел.

Еще один момент каталонский клуб создал на 15-й минуте. Бущан на выходе сыграть в мяч не смог, благо, Альба попасть по круглому с лета не смог, а ведь на линии ворот оставался лишь один из защитников "бело-синих".

Ближе к середине тайма дождь в Киеве усилился и включилось "Динамо". Первый полумомент киевляне создали на 23-й минуте. Впервые прошла передача на ход Цыганкову, тот мяч протянул до штрафной и отпасовал на набегающего Шапаренко. Но его удар метров с одиннадцати вышел очень неудачным. А спустя еще минуту уже тер Штегену пришлось ногами отражать выстрел из-за пределов штрафной от Де Пены, который первый оказался на подборе.

Пожалуй, самый опасный момент игроки "Динамо" создали на 28-й минуте. Цыганков разогнал атаку киевлян, отпасовал на Де Пену, который вывел на убойную позицию в штрафной Шапаренко. В этот раз удар "десятки" "бело-синих" вышел лучше, но прошел чуть мимо штанги.

Каталонцы ответили со стандарта. Альба навесил в штрафную, где Лангле в падении головой пробил в штангу. Правда, игрок "сине-гранатовых" залез в офсайд, что также заметил и рефери.

Концовка тайма вновь была за "Барсой", которая могла уходить на перерыв с голом в активе. Мингеса подал с правого фланга прямо на голову Гонсалесу, удар которого практически на линии ворот заблокировал Забарный. А затем уже Бущану пришлось спасать свою команду от гола перехватом передачи от Фати во вратарской.

Вторая половина началась достаточно активно. Сперва Лангле чуть не воспользовался неуверенным выходом Бущана, но перекидывая кипера киевлян в ворота попасть не смог. А затем уже и "Динамо" ответило неплохой атакой, которую завершал обводящим ударом Караваев, но мяч пролетел над "девяткой".

Заставил нервничать украинских болельщиков рефери в середине второй 45-минутки, когда указал на "точку" за якобы фол на Фати в штрафной от Кендзеры. Но после просмотра VAR решение изменил - испанец сам цеплялся за ногу игрока "Динамо".

Но все же украинцам расстраиваться пришлось. На 70-й минуте мяч после перехваченного прострела от Мингесы на Дембеле отскочил к Фати, который с одиннадцати метров сходу выстрелил под перекладину ворот Бущана - 1:0.

"Динамо" на 81-й минуте имело хороший шанс счет сравнять. Цыганков пробивал в дальний угол, но тер Штеген, сложившись в струну, удар отбил. Удар Вербича на добивание был значительно выше.

Еще одна возможность у киевлян была за минуту до конца основного времени. Забарный после подачи с углового пробивал ногой, но мяч рикошетом от газона прошел мимо. На этом опасные моменты в матче закончились. Победа позволила "Барселоне" подняться на второе место, "Динамо" же осталось на последней строчке с одним баллом. Для выхода из группы хотя бы с третьего места нужно как минимум побеждать "Бенфику" на выезде и надеяться на осечку португальцев в Барселоне.

К слову, сегодня "Бенфика" вновь разгромно уступила "Баварии" 2:5.

"ДИНАМО" - "БАРСЕЛОНА" 0:1

Фати, 70

"Динамо": Бущан - Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) - Цыганков, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Вербич, 77) - Гармаш (Витиньо, 71)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Гарсия, Лангле (Араухо, 79), Альба - Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес - Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87)