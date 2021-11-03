Рада схвалила держбюджет-2022 у першому читанні, а Медведчуку обрали новий запобіжний захід: новини за 2 листопада

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку, Рада схвалила держбюджет-2022 у першому читанні, нардепу Віктору Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі". Докладніше про те, що сталося у вівторок, 2 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку. Документ вже надійшов до Верховної ради.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Андрій Таран поступиться місцем Олексію Резнікову через стан здоров'я і необхідність проводити швидкі реформи.

Любченко та Уруський подали у відставку: комітет Ради ухвалив рішення

Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Комітет з питань економічного розвитку прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти заяву про звільнення Любченка. Таке ж рішення ухвалили і щодо міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, який подав у відставку напередодні.

Рада схвалила держбюджет-2022 у першому читанні

Верховна рада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Ради. Постановою доручається Кабінету міністрів підготувати держбюджет до другого читання у двотижневий строк.

Документ підтримали 273 депутати.

За фальшиві COVID-сертифікати буде кримінальна відповідальність: які розміри штрафів

Верховна рада підтримала зміни Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Документ у першому читанні підтримали 282 депутати.

Урядовим проектом закону №6084 передбачено:

встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до двох років. встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

завідомо неправдивих відомостей до медичної документації у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"

Печерський районний суд Києві обрав новий запобіжний захід для нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука у так званій "кримській справі". Зокрема, тепер на нього покладено зобов'язання здати закордонний паспорт, носити браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.

Це рішення стосується "кримської справи", в якій Медведчук підозрюється у державній зраді та замаху на пограбування національних цінностей. Новий запобіжний захід не означає, що нардеп позбувся арешту, оскільки досі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у справі про держзраду і контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Бойовики на Донбасі вбили українського військового

У вівторок, 2 листопада, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий Сергій Єлісєєв. Він отримав несумісні з життям поранення.

"Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син.",- йдеться в повідомленні 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатського легіону.

Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України

У вівторок, 2 листопада, Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну. Поставки здійснюються за запитом української сторони.

Повідомляється, що поставки почалися о 14:00 за Мінськом (13:00 за Києвом) в рамках договору про надання аварійної допомоги. Білоруська сторона повинна передати в енергосистему України 500 МВт електроенергії.

Одеський бізнесмен Галантерник оголошений у розшук

Одеського бізнесмена Володимира Галантерника оголосили в розшук. Йому інкримінують кілька статей Кримінального кодексу. Згідно з даними МВС, Галантерник переховується від органів досудового розслідування з серпня 2021 року. Його підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні та заволодінні майном, відмиванні грошей та зловживанні владою.

Нагадаємо, Галантерник є фігурантом справи про незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів. У цій справі підозрюваним проходить і мер міста Геннадій Труханов.

З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують скупчення військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Їх опублікувало видання Politico. Супутникові знімки були зроблені Maxar Technologies 1 листопада та передані Politico.

Вони показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю. Також, згідно з новим аналізом, війська РФ виявлені в районі навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України - туди перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.

Фатальний програш. "Динамо" знову мінімально поступилося "Барселоні" в ЛЧ

Київське "Динамо" мінімально поступилося і в другому матчі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів - 0:1. Кияни залишаються на останньому місці, тоді як каталонці піднялися на друге місце в групі E.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Зливи накриють Україну: яким областям сьогодні не пощастить з погодою

Погода в Україні найближчої доби зіпсується майже у всіх областях країни. Синоптики прогнозують зниження температури повітря і дощі – від помірних до сильних злив.

Детальніше про те, яка погода чекає українців у середу, 3 листопада, читайте в матеріалі Styler.