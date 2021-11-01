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Уруский написал заявление об отставке

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 12:43
Уруский написал заявление об отставке Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович написал заявление об увольнении. Он уходит в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

По его словам, соответствующий документ министр подал в Аппарат Верховной рады.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной рады об увольнении по собственному желанию", - написал Мельничук.

Отметим, как ранее рассказали РБК-Украина два информированных собеседника в "Слуге народа", Олега Урусского хотят заменить Павлом Рябикиным, который сейчас возглавляет Гостаможню.

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