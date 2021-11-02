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Комитет Рады принял решение по отставкам Любченко и Уруского

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 12:34
Комитет Рады принял решение по отставкам Любченко и Уруского Фото: министры Олег Уруский и Алексей Любченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Комитет по вопросам экономического развития принял решение рекомендовать Верховной раде принять заявление об увольнении министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Такое же решение и в отношении министра экономики Украины Алексея Любченко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Комитет поддержал заявление об увольнении вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруского по собственному желанию, а также министра экономики Украины Любченко, сообщил Мельничук.

Отставка Любченко

Министр экономики Любченко подал в отставку, с соответствующим заявлением он обратился в Аппарат Верховной рады.

Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистик в комментарии РБК-Украина сообщил, что Любченко может заменить заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Отставка Уруского

Вчера стало известно, что Олег Уруский написал заявление об отставке.

Как рассказали РБК-Украина два информированных собеседника в "Слуге народа", его хотят заменить Павлом Рябикиным, который сейчас возглавляет Гостаможню.

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