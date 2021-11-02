ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Новина українською →
Украина, Вторник 02 ноября 2021 14:50
Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении Фото: Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента 21 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube.

Документ поддержали 273 депутата.

Рада одобрила проект 6000-П за основу 20 октября. После этого рассматривались более 3 тысяч поправок, которые были поданы депутатами в госбюджет. Однако все они были отклонены и документ приняли в редакции комитета.

"Одобрить выводы и предложения к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Верховной рады Украины", - говорится в документе №6000-П.

Согласно Регламенту Рады, после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Показатели проекта государственного бюджета рассчитаны исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год. Прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год - 4505,9 млрд грн), его реальный рост - на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год - рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,2% (прогноз на 2021 год - 107,3%).

Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год следующие:

  • доходы - в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году).
  • расходы - в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году),
  • возврат кредитов - в сумме 10,28 млрд грн, предоставление кредитов - в сумме 23,74 млрд грн,
  • дефицит (финансирование) - в сумме 188 млрд грн.

Рада приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год" 21 сентября.

Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине