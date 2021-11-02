Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении
Верховная рада одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента 21 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube.
Документ поддержали 273 депутата.
Рада одобрила проект 6000-П за основу 20 октября. После этого рассматривались более 3 тысяч поправок, которые были поданы депутатами в госбюджет. Однако все они были отклонены и документ приняли в редакции комитета.
"Одобрить выводы и предложения к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Верховной рады Украины", - говорится в документе №6000-П.
Согласно Регламенту Рады, после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.
Показатели проекта государственного бюджета рассчитаны исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год. Прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год - 4505,9 млрд грн), его реальный рост - на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год - рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,2% (прогноз на 2021 год - 107,3%).
Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год следующие:
- доходы - в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году).
- расходы - в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году),
- возврат кредитов - в сумме 10,28 млрд грн, предоставление кредитов - в сумме 23,74 млрд грн,
- дефицит (финансирование) - в сумме 188 млрд грн.
Рада приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год" 21 сентября.
Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.