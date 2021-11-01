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Арахамия подтвердил ротации в Кабмине и назвал причину ухода Тарана

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 12:41
Арахамия подтвердил ротации в Кабмине и назвал причину ухода Тарана Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил намерения провести кадровые ротации в Кабинете министров. Нынешний министр обороны Андрей Таран уступит место Алексею Резникова из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"По господину Резникову, я думаю, что все понимают, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила… И Министерство обороны нуждается в резких переменах. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе, и сейчас нужен турбо-режим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров", - отметил Арахамия.

Он добавил, что в рамках этой ротации "Слуга народа" делегирует Ирину Верещук на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Что касается таможни, то нынешний глава Павел Рябикин перейдет в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, но не будет иметь приставку вице-премьера. Арахамия подтвердил, что на место министра окружающей среды Романа Абрамовского рассматривается его первый заместитель Руслан Стрелец.

Он также уточнил, что если разговоры об отставке вице-премьера по экономике Алексея Любченко дойдут до логического завершения, то фракция будет предлагать на должность министра экономики замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Напомним, сегодня стало известно, что Резников подал в отставку с должности министра по вопросам оккупированных территорий.

Ожидается, что Верховная рада рассмотрит кадровые перестановки на этой неделе.

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Кабинет Министров Украины Давид Арахамия
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