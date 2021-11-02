Любченко подал заявление об отставке
Министр экономики Украины Любченко Алексей подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
"Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал Мельничук.
Отметим, как рассказал недавно РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистик, первого вице-премьер-министра по экономике Алексея Любченко может заменить заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.
Также ранее стали известны возможные причины для отставки Любченко.
Как известно, министр обвиняется в причастности к многомиллиардным "сверткам" НДС и отсутствию стратегического видения развития экономики.