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Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 18:36
Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны Фото: Андрей Таран (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду", - отметил он.

Напомним, сегодня профильный комитет Верховной рады территорий поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра реинтеграции временно оккупированных территорий. Именно он является кандидатом на нового главу Министерства обороны.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Таран уходит из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы.

РБК-Украина также писало о том, какие еще планируются перестановки в Кабмине.

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Министерство обороны Украины Андрей Таран
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