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Труханова отпустили под залог в 30 млн гривен: решение ВАКС

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 14:15
Труханова отпустили под залог в 30 млн гривен: решение ВАКС Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в присвоении земли в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

ВАКС принял решение отпустить Труханова под залог в 30 млн гривен. Кроме того, он должен сдать паспорт для заграничных поездок.

Отметим, прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн.

Что известно о деле

Мэр Одессы проходит подозреваемым по делу незаконного завладения активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. Кроме него, подозрение объявили еще 15 лицам.

В частности, подозреваемыми являются одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.

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Геннадий Труханов
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