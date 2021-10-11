Труханова отпустили под залог в 30 млн гривен: решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в присвоении земли в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию суда .

ВАКС принял решение отпустить Труханова под залог в 30 млн гривен. Кроме того, он должен сдать паспорт для заграничных поездок.

Отметим, прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн.

Что известно о деле

Мэр Одессы проходит подозреваемым по делу незаконного завладения активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. Кроме него, подозрение объявили еще 15 лицам.

В частности, подозреваемыми являются одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.