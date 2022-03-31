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У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма, а у Зеленского рассказали, когда будет референдум: новости за 30 марта

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Четверг 31 марта 2022 08:30
У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма, а у Зеленского рассказали, когда будет референдум: новости за 30 марта Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма, Британия и Германия готовы стать гарантами безопасности Украины, у Зеленского рассказали, когда будет референдум по мирному договору с Россией. Подробнее о том, что произошло в среду, 30 марта - в материале РБК-Украина.

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Подоляк озвучил итоги переговоров Украины и России в Стамбуле

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подвел итоги стамбульского раунда переговоров Украины и России. Среди них новые гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов", - отметил советник главы ОПУ.

Британия и Германия готовы стать гарантами безопасности Украины

В Великобритании заявили, что готовы быть одним из гарантов безопасности Украины. Если Киев об этом попросит.

Германия также готова стать гарантом безопасности Украины в рамках ее будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии включать военный компонент.

У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма

Российская сторона рассмотрела предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.

У президента России Владимира Путина исключают возможность переговоров с Украиной о статусе оккупированного Крыма. Обсуждать судьбу полуострова якобы запрещает российская конституция.

У Зеленского рассказали, когда будет референдум по мирному договору с Россией

Всеукраинский референдум по мирному договору с Российской Федерацией возможен только после того, как российские войска покинут территорию Украины. Хотя бы на линии по состоянию на 23 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

"Референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение. Безусловно, процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная. И мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию. Отойдут на границы, по крайней мере, на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года", - отметил он.

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