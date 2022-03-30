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В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины

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Лондон, Среда 30 марта 2022 08:57
В Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины Фото: в Британии заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании заявили, что готовы быть одним из гарантов безопасности Украины. Если Киев об этом попросит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Барбару Вудвард.

Она отметила, что Лондон оказывает Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку, а общая сумма, потраченная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Вместе с тем президенты Великобритании и Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти ежедневно проводят телефонные разговоры.

На вопрос журналиста, будет ли Британия гарантом безопасности для Украины она ответила:

"Мы хотим любым способом, которым можем помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да".

Напомним, вчера по итогам переговоров с РФ украинская делегация представила свои предложения относительно новой системы гарантий безопасности для Украины, среди гарантов-стран которых есть и Великобритания.

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