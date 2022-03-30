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У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма

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Москва, Среда 30 марта 2022 13:59
У Путина исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина исключают возможность переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма. Обсуждать судьбу полуострова якобы запрещает российская конституция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В частности, он заявил, что Россия не будет вторгаться в Крым, поскольку это уже якобы российская территория.

"Крым - это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции", - Песков.

Он также заявил прессе, что не будет обсуждать с ней нюансы переговоров России с Украиной.

Напомним, накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в Стамбуле в проекте мирного договора российской стороне предложили зафиксировать позицию о двусторонних переговорах по статусу Крыма и Севастополя, которые могут идти в течение 15 лет.

При этом стороны должны обязаться воздерживаться от использования вооруженных сил для решения крымского вопроса.

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