ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия готова стать гарантом безопасности Украины

Новина українською →
Берлин, Среда 30 марта 2022 14:59
Германия готова стать гарантом безопасности Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках ее будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии включать военный компонент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "общую готовность" выступить в роли гаранта безопасности.

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

Напомним, ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард тоже заявила о готовности Лондона стать гарантом безопасности Украины.

Отметим, Украина ищет гарантов среди постоянных членов Совета безопасности ООН и других стран. Предполагается, что через две недели они смогут присоединиться к мирным переговорам Украины и России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Олаф Шольц Война России против Украины Гарантии безопасности
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле