Мединский: позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной

Российская сторона рассмотрела предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской переговорной делегации Владимира Мединского.

"Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной", - отметил он.

Отметим, Мединский не уточнил, что конкретно означает неизменная позиция России по Крыму и Донбассу. Но, как известно, Москва хочет сохранить за статус оккупированного полуострова как "субъекта" Российской Федерации, и, похоже, не готова отказаться от признания так называемой Донецкой и Луганской "народных республик" в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей.