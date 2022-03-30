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Мединский: позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной

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Москва, Среда 30 марта 2022 16:47
Мединский: позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной Фото: глава российской переговорной делегации Владимир Мединский (facebook com myRTVi)
Автор: Артем Горовенко

Российская сторона рассмотрела предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской переговорной делегации Владимира Мединского.

"Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной", - отметил он.

Отметим, Мединский не уточнил, что конкретно означает неизменная позиция России по Крыму и Донбассу. Но, как известно, Москва хочет сохранить за статус оккупированного полуострова как "субъекта" Российской Федерации, и, похоже, не готова отказаться от признания так называемой Донецкой и Луганской "народных республик" в пределах всей территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина исключили любое обсуждение статуса оккупированного Крыма.

Украинская сторона предлагает решать будущее оккупированного Донбасса на личной встрече президентов.

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