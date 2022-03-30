Около 17 300 военных и более 130 самолетов: Генштаб назвал российские потери
Фото: российские войска несут потери в Украине (facebook com aviacionmilitar am)
За время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 17300 человек
- танки - 605 единиц
- боевые бронированные машины - 1723 единицы
- артиллерийские системы - 305 единиц
- РСЗО - 96 единиц
- средства ПВО - 54 единиц
- самолеты - 131 единица
- вертолеты - 131 единица
- автомобильная техника - 1184 единиц
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 75 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 единица
- специальная техника - 21 единица
- пусковые установки - 4 единиц
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского объяснили, почему украинская сторона не раскрывает свои потери.
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