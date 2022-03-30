Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Российские захватчики открыли ракетный огонь по Днепру. Пока подробности неизвестны, однако, как отметил городской голова Борис Филатов есть понимание "куда и где".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Филатова.

" Фото не постимся. Телефоны госорганов с нелепыми сообщениями "Был взрыв" не перегружаем", - пишет Филатов.

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