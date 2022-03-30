Оккупанты перегруппировываются и готовятся к наступательным действиям в Украине, - Минобороны

Министерство обороны Украины заявило, что российские войска в Украине перегруппировываются и готовятся к возобновлению наступательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian .

Также он добавил, что в Украине наблюдали некоторые перемещения российских войск из Киевской и Черниговской областей. Однако, это не рассматривалось это как массовый отвод.

Также российские войска все еще пытаются взять город Мариуполь, Попасная и Рубежное.

По словам представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, основные усилия России сосредоточены на окружении украинских сил на востоке Украины.

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов в Черниговской области.

Также мы писали, что российские войска из-за потерь отказались от блокирования Киева.

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