Подоляк озвучил итоги переговоров Украины и России в Стамбуле
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подвел итоги стамбульского раунда переговоров Украины и России. Среди них новые гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.
"Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов", - отметил советник главы ОПУ.
Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что через считанные дни Украина и Россия выйдут на конкретную риторику по мирному договору.
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