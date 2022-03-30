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У Зеленского рассказали, когда будет референдум по мирному договору с Россией

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Киев, Среда 30 марта 2022 15:55
У Зеленского рассказали, когда будет референдум по мирному договору с Россией Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Всеукраинский референдум по мирному договору с Российской Федерацией возможен только после того, как российские войска покинут территорию Украины. Хотя бы на линии по состоянию на 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

"Референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение. Безусловно, процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная. И мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию. Отойдут на границы, по крайней мере, на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года", - отметил он.

По его словам, только после этого заработает Венская конвенция, которая не признает мирные договоры, заключенные под давлением.

"Мы отменим военное положение только тогда, когда войск Российской Федерации не будет", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил необходимость референдума по данному вопросу тем, что с этой процедурой Украина сможет быстрее достичь мира.

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