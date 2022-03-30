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Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человек

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Николаев, Среда 30 марта 2022 14:22
Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человек Количество жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек ((facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Татьяна Самарук

Количество жертв вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве 29 марта возросло до 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 14 погибших людей, еще один человек умер в реанимационном отделении больницы.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Также к работам привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. Кроме того, работает 2 крана, 2 погрущики, экскаватор и 2 самосвала.

Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человекКоличество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человек

Количество жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек ((facebook.com/DSNSMYKOL)

Ранее мы сообщали, что центр Николаева был обстрелян войсками РФ утром 29 марта. Сначала ГСЧС объявила о смерти трех человек. Впоследствии появилась информация о 12 жертвах.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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