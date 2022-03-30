Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человек

Количество жертв вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве 29 марта возросло до 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Отмечается, что по состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 14 погибших людей, еще один человек умер в реанимационном отделении больницы.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Также к работам привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. Кроме того, работает 2 крана, 2 погрущики, экскаватор и 2 самосвала.

Количество жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек ((facebook.com/DSNSMYKOL)