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Росія перекидає свою авіацію до Білорусі, - моніторингова група

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Мінськ, Четвер 29 вересня 2022 14:13
Росія перекидає свою авіацію до Білорусі, - моніторингова група Фото: Росія перекидає свою авіацію до Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли три російські винищувачі Су-30. Останні прильоти винищувачів ПКС РФ до Білорусі фіксувалися наприкінці березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ.

За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.

"Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758", - зазначають там.

Нагадаємо, днями моніторингова група повідомила, що Білорусь може готуватися до приймання військових ешелонів із території Росії. Наразі триває активна підготовка залізниці.

Також у Міноборони України розповіли, що у Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи ЗС РФ.

У РНБО оцінили можливий повторний наступ російських військ із території Білорусі.

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