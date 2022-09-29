Резніков зробив важливу заяву щодо оголошення додаткової мобілізації

Оголошувати додаткову мобілізацію в Україні чи ні ухвалюватиме Генштаб. Наразі ж здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, на питання журналіста, чи усе-таки, додаткова мобілізація можлива в Україні, він відповів: "Рішення ухвалюватиме наш Генштаб".

Міністр також розповів, що партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тисяч людей наших солдатів.

"Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими і знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені та із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Лише у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на тлі оголошення Путіним мобілізації в РФ заявив, що Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію.

Додамо, раніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили. Строком до 21 листопада 2022 року.

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