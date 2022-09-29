Відповідає спільним інтересам. Ердоган закликав Путіна продовжити роботу "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав продовжити роботу "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він також заявив, що Туреччина щодня продовжує роботу над безперебійним експортом аграрної продукції з України та добрив із російських портів.

"Продовження роботи "продуктової угоди" буде у спільних інтересах", - наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, що сьогодні Ердоган відреагував на загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. За його словами, перехід до такої війни – "катастрофа".

Також учора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збільшити експорт агропродукції, тому запропонувала ООН розширити "зернову угоду".

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