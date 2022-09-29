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Зеленський скликає термінове засідання РНБО: коли пройде

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 15:44
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: коли пройде Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Воно пройде завтра, 30 вересня.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Никифоров додав, що програма засідання та інші подробиці будуть оголошені трохи згодом.

Раніше стало відомо, що у Кремлі завтра, 30 вересня, підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу Росії. Також завтра готується "об'ємний" виступ президента РФ Володимира Путіна.

27 вересня 2022 року на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день "голосування на референдумах", за підсумками якого загарбники намалювали чи не 100% бажання мешканців приєднатися до РФ.

Докладніше про те, що задумав Путін щодо анексії окупованих територій України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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