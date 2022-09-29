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У Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України

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Москва, Четвер 29 вересня 2022 13:11
У Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі завтра, 30 вересня підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу Росії. Також завтра готується "об'ємний" виступ російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новини".

З такою заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами анексію Кремль оголосить завтра о 15:00.

"Президент Росії Володимир Путін проведе зустріч із главами звільнених територій 30 вересня в Москві, коли буде підписано договори про їх вступ до складу РФ", - сказав Пєсков.

Зауважимо, що від "звільненими територіями" Кремль має на увазі так звані "ДНР", "ЛНР" та окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Також Пєсков повідомив, що Путін скликає оперативне засідання Ради безпеки РФ.

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