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США закуплять у Південної Кореї зброю для України на мільярди доларів, - ЗМІ

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Четвер 29 вересня 2022 17:09
США закуплять у Південної Кореї зброю для України на мільярди доларів, - ЗМІ Ілюстративне фото: США закуплять у Південної Кореї зброю для України на мільярди доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують закупити у Південної Кореї зброю для України, загальна вартість якої сягає майже 3 мільярдів доларів. Поставляти її хочуть при поседедництві Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDnes.

"Бойові дії на сході України продовжуються, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що завершується зараз, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут був узгоджений план доставки зброї в Україну", - стверджують джерела видання.

За інформацією iDnes, США мають намір купити ракетні установки та боєприпаси південнокорейського виробництва, вартість яких сягає 75 млрд чеських крон (майже 3 млрд доларів).

При цьому наголошується, що перш за все йдеться про ПЗРК Chiron, які ефективні проти низьколітаючих цілей, таких як гелікоптери та БПЛА.

У Міністерстві оборони Чехії поки що відмовляються коментувати чутки про плани США щодо нових постачань зброї для України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоЧехія отримає від Німеччини танки Leopard замість радянських Т-72, які раніше вона передала Україні.

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