Чорногорія оголосила персонами нон грата шість російських дипломатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Нагадаємо, що сьогодні в Чорногорії затримали 30 громадян РФ і шість російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві. За рішенням суду поліція сьогодні проводила обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування.

Зазначимо, що Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було ухвалено у квітні.

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